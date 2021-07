Mouila: vers une nouvelle délimitation des quartiers

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans l’optique de procéder à une meilleure urbanisation de la ville de Mouila, le maire de cette commune Jean Norbert Diramba a convoqué une réunion avec les membres de la commission permanente spécialisée il y a quelques jours. Au cours de cette rencontre, l’édile est revenu sur la thématique d’un projet d’un nouveau découpage des quartiers.

Jean Norbert Diramba le maire de la ville de Mouila a récemment convoqué une réunion avec des experts en urbanisation. Ainsi, au cours de cette rencontre, l’édile était accompagné de Seraige Moundounga, un expert en la matière qui a proposé un nouveau découpage de la périphérie, rapporte notre confrère du quotidien l’Union. Muni d’un vidéoprojecteur, ce dernier a apporté aux personnes présentes un certain nombre de précisions, parmi lesquelles, les aspects historiques et géographiques justifiant les noms et les limites des quartiers.

Pour l’édile de Mouila, les différents aspects évoqués permettent de mieux structurer la ville. L’élément historique permettra de scinder différents quartiers. Quant à l’élément géographique, il permettra de délimiter les zones industrielles. « Ainsi, nous allons intégrer les zones du centre-ville dans les différents quartiers, en dehors de la présidence locale » a indiqué Jean Norbert Diramba à notre confrère de l’Union.

Au terme de la rencontre, les commissaires ayant pris acte de l’information ont donné leur avis. Mais c’est lors du conseil de validation du compte administratif qui aura lieu d’ici la fin de ce mois de juin que les textes sur le nouveau découpage seront présentés mais également défendus devant les conseillers municipaux.