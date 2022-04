Mouila: un trio de malfaiteurs arrêté

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est un gros coup de filet que viennent d’effectuer les Forces de l’ordre de la ville de Mouila. En effet, les éléments de la Sûreté urbaine du commissariat de police ont procédé récemment à l’interpellation de Gaetan Michel Moundounga, Yess Mboumba Guipiéri et Vincent Maganga plus connu sous le nom de Tequilla. Les trois hommes ont été écroués à la maison d’arrêt locale pour une série de cambriolages perpétrés dans le chef-lieu de la province de la Ngounié, rapporte le quotidien L’Union.

C’est un ouf de soulagement pour les habitants de la ville de Mouila, après l’interpellation de Gaëtan Michel Moundounga, Yess Mboumba Guipieri et Vincent Maganga qui semaient la terreur dans la localité. En effet, aux commandes d’un gang, le trio a visité plusieurs domiciles afin d’y dérober des biens. Leur dernier méfait remonterait au lundi 11 avril dernier où les trois malfrats ont aux environs de 22 heures dépouillé une femme.

Ce jour-là, A.M. Mouketou., se trouvait au niveau de l’école de l’Alliance Chrétienne de Mouila. Sur son chemin, elle aurait fait la rencontre des trois malfrats. Armés de couteaux et cagoulés, le trio aurait intimé à la victime l’ordre de remettre son téléphone portable. Une fois leur forfait commis, ils auraient pris la poudre d’escampette, laissant la victime crier à l’aide.

Dans leur course, Gaetan Michel Moundounga aurait été rattrapé et maîtrisé par les riverains puis conduit au poste de police. Lors de son audition, ce dernier aurait avoué être l’auteur de nombreux autres vols perpétrés dans la localité non sans donner des informations sur ses complices. Aussi, l’enquête diligentée par les forces de l’ordre permettra de mettre la main sur Yess Mboumba Guipieri et Vincent Maganga Awassi. Présenté devant le procureur de la République, le trio a été placé en détention préventive à la maison d’arrêt de Franceville en attendant d’être fixé sur son sort.