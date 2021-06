Mouila: un enfant de 2 ans trouve la mort dans le puit d’un voisin

C’est un véritable drame auquel ont assisté les habitants du quartier Minembé, dans le 1er arrondissement de la commune de Mouila. En effet, un enfant âgé de deux ans a récemment été retrouvé sans vie dans un puits artisanal, nous rapporte le quotidien L’Union dans sa livraison du samedi 19 et dimanche 20 juin 2021.

Selon le récit du quotidien L’Union, les faits se seraient déroulés en l’absence de la mère de l’enfant qui était aux cours dans un lycée de la place. Profitant d’un manque d’attention de ses grands-parents et de ses oncles, l’enfant parviendra à sortir de la maison pour se retrouver au puits non couvert situé à environ 150 mètres de son domicile et appartenant à l’un des voisins qui était à son lieu de travail au moment du drame.

Lequel a d’ailleurs été surpris à l’annonce de la nouvelle. « J’ai été informé qu’un enfant s’est noyé dans mon puits. Une nouvelle qui m’a surpris, d’autant plus que les enfants n’avaient pas l’habitude d’arriver chez moi au regard de la distance », a-t-il expliqué à notre confrère du quotidien L’Union. L’accident plonge ainsi une nouvelle famille dans le deuil. A noter que ce type d’accident n’est pas le premier dans la ville de Mouila. En effet, le dimanche 23 mai dernier, un nourrisson âgé de 6 mois avait trouvé la mort à la suite d’une électrocution causée par un chauffe-eau.

Un drame qui devrait appeler les parents à plus de vigilance vis-à-vis des enfants, particulièrement ceux à bas âge. La vigilance parentale est de mise pour que les enfants soient en sécurité à la maison. Cette situation devrait également interpeller les autorités municipales afin qu’elles prennent des dispositions pour que toutes les personnes possédant des puits les construisent en respectant les normes de protection afin que ce type d’accident ne se reproduise plus.