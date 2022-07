Mouila: un bailleur menacé avec une arme à feu pour avoir réclamé son loyer

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le 1er arrondissement de la commune de Mouila a été le théâtre d’une scène pour le moins inhabituelle. Las d’attendre des impayés de 3 mois de loyer, un bailleur aurait décidé d’expulser son locataire. Ce dernier ne l’aurait pas entendu de cette oreille et aurait menacé à l’aide d’une arme à feu le propriétaire de la maison pour n’avoir pas respecté le délai d’expulsion d’un mois en vigueur au Gabon, rapporte l’AGP.

Les faits se sont déroulés récemment dans le 1er arrondissement de la commune de Mouila. Ce jour-là, las d’attendre les promesses de son locataire qui lui doit 3 mois de loyer, un bailleur aurait décidé d’élire domicile à la terrasse de ce dernier et de l’expulser de sa maison pour que la totalité de la somme impayée lui soit versée.

Excédé, le locataire n’aurait pas accédé à la demande d’expulsion de la maison. Indiquant qu’un délai d’un mois aurait dû lui être accordé afin qu’il libère les lieux, comme le stipule la loi. Il se serait ainsi saisi de son arme à feu et aurait menacé de tirer sur son bailleur. Fort heureusement, l’intervention du voisinage a permis de ramener le calme évitant ainsi que le pire soit commis.

Par ailleurs, les deux hommes auraient trouvé un terrain d’entente après que le locataire se fût excusé auprès de son bailleur. Finalement, plus de peur que de mal. Le ministère public devrait toutefois se saisir de cette affaire afin qu’outre la justification de la détention de son arme, le locataire réponde de son acte devant le tribunal et qu’il ne se permette plus ce genre de dérive.