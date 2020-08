Mouila: Serge Maurice Mabiala fait le point de l’activité parlementaire aux populations de sa circonscription

A la veille de la célébration des 60 ans de l’accession du Gabon à la souveraineté internationale, le député du 1er siège de la commune de Mouila dans la province de la Ngounié Serge Maurice Mabiala a échangé avec les chefs de quartier et les notables de sa circonscription électorale. Une rencontre qui s’inscrivait dans le cadre des comptes rendus parlementaires et qui a permis à l’élu de procéder à un important don en denrées alimentaires.

C’est dans le respect strict des mesures barrières rendues obligatoires par la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19 que le premier responsable politique du 1er siège de la commune de Mouila a rencontré les chefs de quartier et les notables de sa circonscription. Au menu de cette rencontre qui s’est voulue conviviale, le compte rendu parlementaire de la dernière session à l’Assemblée nationale.

Lors de cet exercice qui s’est voulu pédagogique, Serge Maurice Mabiala est revenu longuement sur l’activité parlementaire marquée, par l’adoption des textes de lois très attendus dans l’opinion, notamment le projet de loi de finances rectificative 2020 qui indique le niveau des autorisations budgétaires arrêté par le parlement, la loi très controversée sur la dépénalisation de l’homosexualité et la suppression des services publics personnalisés.

Dans le même ordre d’idées, le parlementaire a tenu à édifier les populations sur les missions dévolues à un député à savoir : siéger, délibérer et voter les lois. Le haut cadre du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) a par la suite rassuré les chefs de quartier et les notables sur son engagement à défendre les intérêts des populations de sa circonscription.

Par ailleurs, le député a présenté à ses hôtes au nom de son suppléant et de la coalition des forces politiques qui le soutiennent activement, le très important don offert aux populations pour la célébration combinée des festivités de l’indépendance et du premier anniversaire de son élection. Une importante dotation composée de 7 tonnes de viande, 5 tonnes de riz, 3 tonnes d’huile et 1 tonne de savon de Marseille, mais aussi d’équipements sanitaires de lutte contre la covid-19.