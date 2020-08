Mouila: Serge Maurice Mabiala, entre lutte contre la Covid-19 et réhabilitation de la route de Dissoukou

Entamé depuis le 15 août 2020, le périple du député du 1er arrondissement de la commune de Mouila Serge Maurice Mabiala s’est poursuivi avec les visites effectuées tour à tour au Centre hospitalier régional de Mouila, à la mairie où il a echangé longuement avec l’édile de la ville Norbert Diramba et à la direction provinciale des travaux publics. Pour cette dernière étape, il était question pour l’élu de solliciter l’intervention de cette administration pour la réfection de la route de Dissoukou.

Après le compte rendu parlementaire effectué devant les chefs de quartier et notables de sa circonscription, Serge Maurice Mabiala a tenu à marquer sa solidarité à l’endroit non seulement du personnel de santé du Centre hospitalier régional de Mouila qui est en première ligne dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, mais aussi aux personnels administratifs des structures publiques de la capitale de la province de la Ngounié. Un geste de solidarité qui s’est matérialisé par l’octroi d’une importante dotation composée d’équipements de protection et gels hydroalcooliques.

Une importante dotation qui n’a pas manqué de susciter l’assentiment du Dr. Igor Michel Makaya, le directeur régional de santé du centre sud de la Ngounié. Ce dernier a exprimé, au nom de l’ensemble des personnels de santé de la ville, les remerciements pour ces équipements. Le député du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) a indiqué pour sa part que cette dotation s’inscrit dans le cadre du soutien au personnel de santé.

En deuxième heure, Serge Maurice Mabiala, a été l’hôte du maire de la commune de Mouila Norbert Diramba avec qui il a échangé sur la question du développement de cette ville. Comme dans ses précédentes étapes, il a tenu à octroyer aux personnels de l’administration 100 gels hydroalcooliques et 100 masques réutilisables.

Par ailleurs, soucieux d’apporter des réponses aux préoccupations posées par les populations lors du compte rendu parlementaire, le député du 1er arrondissement de Mouila s’est entretenu avec le directeur provincial des travaux publics, Urbain Mbadinga. Une rencontre qui avait pour objectif de solliciter l’intervention de la direction provinciale pour la remise à niveau de la route de Dissoukou, une voie indispensable pour les activités agricoles des populations de la commune. A noter que Serge Maurice Mabiala s’est engagé à prendre en charge l’ensemble des dépenses y relatives.