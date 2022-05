Mouila: Serge Maurice Mabiala dénonce des irrégularités lors de l’élection du Maire

Ecouter cet article Ecouter cet article

Au terme du scrutin du nouvel édile de la commune de Mouila, chef-lieu de la province de la Ngounié, dans le sud du Gabon, qui a conduit à la victoire de Richard Mamouaka Mombo, conseiller municipal pour le compte du Parti démocartique gabonais (PDG), le samedi 14 mai dernier, Serge Maurice Mabiala, secrétaire général du Rassemblement héritage et modernité (RHM), a émis des réserves avant de signer le procès verbal de cette élection, pour dit-il « irrégularités à dissiper ».

La commune de Mouila qui était privée de maire central depuis la nomination du transhumant du parti Les démocrates de Guy Nzouba Ndama, Jean Norbert Diramba au poste de ministre du Tourisme dans le gouvernement Ossouka Raponda III, a connu le week-end écoulé un conseil municipal extraordinaire aux fins de procéder au vote du nouveau maire. A l’issue de ce scrutin, le candidat du PDG, Richard Mamouaka Mombo a été porté au pinacle.

Toute chose qui n’a pas laissé indifférent l’ancien ministre de la Fonction publique Serge Maurice Mabiala, lui aussi conseiller municipal et qui entend saisir la première autorité provinciale pour lui signifier des « irrégularités à dissiper » pouvant entacher la sincérité du vote. « Nous ne parlons pas de fraude, mais plutôt d’irrégularité », a-t-il confié à nos confrères de L’Union. Lesquelles doivent selon lui, être « dissipées » pour qu’au terme des opérations électorales son parti puisse « signer le procès en toute connaissance de cause, en responsabilité et en toute conscience », a-t-il poursuivi.



Le secrétaire général du Rassemblement héritage et modernité et ancien compagnon d’Alexandre Barro Chambrier pointe du doigt, notamment, « les nombreuses procurations qui ont surgi à l’entame de la session du conseil municipal extraordinaire du samedi dernier ». Serge Maurice Mabiala qui dénie toute collision avec le Parti démocratique gabonais espère obtenir du gouverneur de la province de la Ngounié Paulette Mengué M’Owono autorité administrative compétente pour lui notifier toutes ses réserves. A suivre.