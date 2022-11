Mouila: réouverture de l’école provinciale de formation et d’action sanitaire et sociale en 2023

Ecouter cet article Ecouter cet article

Lancés depuis plusieurs mois, les travaux de réhabilitation de l’École provinciale de formation d’action sanitaire et sociale (EPFASS) de Mouila dans la province de la Ngounié se poursuivent actuellement. Un établissement qui, selon le ministre de la Santé Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, devrait réouvrir ses portes dès juin 2023 avec l’accueil de plus de 200 apprenants dès sa mise en service.

Présent lors de la mission interministérielle conduite récemment par le Vice-premier ministre Alain Claude Bilie-By-Nze, le ministre de la Santé a procédé à une visite des travaux de réhabilitation de l’École provinciale de formation d’action sanitaire et sociale de Mouila. Des travaux qui vont bon train et qui ont déjà permis de réhabiliter les bâtiments, les plateaux techniques et les dortoirs des enseignants et des futurs apprenants.

Cet établissement qui formait des infirmiers, des sages-femmes et autre personnel de santé devrait donc être opérationnel dans les prochains mois. ‹‹ La réouverture de l’École provinciale de formation d’action sanitaire et sociale de Mouila pourrait se faire au début du premier semestre 2023 avec, dans la foulée, le lancement du concours ››. a indiqué le membre du gouvernement.



Pour rappel, les travaux de réhabilitation de l’École provinciale de santé de Mouila, inscrit au rang des priorités du Plan d’accélération de la transformation (PAT), ont été rendus possibles grâce à un financement de la Banque africaine de développement (Bad). «De manière globale, nous sommes satisfaits, même si nous avons constaté quelques anomalies que nous ferons connaître à l’entreprise adjudicataire de ce marché», a conclu Dr. Guy Patrick Obiang Ndong.