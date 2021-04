Mouila: recrudescence des cas de vols dans les potagers de la ville

Voler dans les jardins potagers voisins est tendrement devenu une pratique répandue à Mouila, chef-lieu de la province de la Ngounié. Selon une enquête menée par l’Agence Gabonaise de presse (AGP), plusieurs propriétaires d’espaces agricoles seraient victimes de la ruse de certains individus ayant choisi de profiter des efforts d’autrui plutôt que d’en consentir eux-mêmes.

Il ne passe plus une semaine, sans que des cas de vols dans les jardins potagers ne soient signalés à Mouila. Les molvinois se disent excédés par cette vague de comportements inciviques et malsains. Dans ce contexte particulier lié à la Covid-19, les potagers sont d’une importance capitale pour tout détenteur de maraîchers. Alors, en être dépouillé, fréquemment de son contenu ne peut que causer des frustrations et de la colère.

Pieds de tubercules, tarots, régimes de bananes, fruits , légumes. Tout y passe. Ces malfrats profitent très souvent de l’absence des propriétaires pour commettre leur basse besogne. D’ailleurs, une des victimes a exprimé sa détresse face à cette série de vols non élucidés par les autorités judiciaires de la localité. « Les voleurs viennent s’approvisionner gracieusement comme si de rien n’était », a déploré un cadre à la retraite, habitant le quartier Moukoumnabouala, dans le 1er arrondissement de Mouila.



D’aucuns joints au téléphone nous ont confié qu’ils retrouvaient les produits volés dans leurs jardins potagers sur la place du marché. Car, faut-il le rappeler, les détenteurs des maraîchers ont décidé de marquer leurs bananes. Le vol est non seulement interdit mais s’y lancer revêt un risque. En effet, les victimes pourraient décider d’utiliser des méthodes peu orthodoxes pour se faire justice. Plusieurs pensent à « taper le diable ».