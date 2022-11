Mouila: privées d’eau et d’électricité les populations barrent les routes

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lundi 21 novembre 2022 au soir, les habitants de Mouila, chef-lieu de la province de la Ngounié, ont manifesté pour interpeller les autorités gouvernementales sur les délestages et de coupures d’eau intermittentes qu’ils endurent depuis plusieurs mois. Planches, kiosques, pneus, bidons étaient posés sur la voie publique pour fustiger le mutisme de la Société d’énergie et d’eau du Gabon sur cette situation.

La ville de Mouila a été perturbée dans sa quiétude habituelle par un mouvement d’humeur le lundi 21 novembre dernier. En effet, exacerbés par le manque d’eau et d’électricité, le silence de la SEEG et des autorités administratives et politiques de la province depuis plusieurs jours, les populations du chef-lieu de la Ngounié sont descendus dans la rue et ont posé des barricades sur la voie publique empêchant ainsi la circulation des véhicules au niveau du Carrefour des jeunes.

Pour les populations de cette localité, cette manifestation avait pour but de faire réagir les autorités. « Depuis plusieurs mois nous sommes victimes des coupures d’électricité de jour comme de nuit. Nous payons convenablement nos charges mais nous ne comprenons pas la raison pour laquelle la SEEG nous fait subir ce calvaire » a déploré un des riverains à nos confrères de Top Info Gabon.

Cette interpellation s’adresse également au gouvernement, notamment au Vice premier-ministre, ministre en charge de l’Energie et des Ressources hydrauliques Alain Claude Bilie-By-Nze à qui le chef de l’État a confié la lourde responsabilité de veiller à ce que les ménages de tous les gabonais soient éclairés et ne manquent pas d’eau. Gageons que ce calvaire vécu par ces populations trouve solution dans les plus brefs délais et que la SEEG daigne apporter des réponses quant aux causes de ces délestages intempestifs.