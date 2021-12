Mouila: Mombo Fouaka alias «Effaceur» dans les mailles de la justice

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les agents de la sûreté urbaine du commissariat de police de Mouila ont récemment procédé à l’interpellation d’Orphée Mombo Fouaka plus connu sous le nom d’ « Effaceur ». Cet ex pensionnaire de la prison centrale de Libreville aurait été appréhendé pour des faits de vol aggravé commis dans les locaux en travaux du Contrôle budgétaire de la province de la Ngounié,rapporte notre confrère du quotidien L’Union.

Les faits se seraient déroulés récemment au quartier Bavanga dans le 2ème arrondissement de la ville de la commune de Mouila. Ce jour-là, il est 8 heures lorsque le gardien des bâtiments du Contrôle budgétaire aurait été informé de la présence d’individus. Lesquels auraient visité certains bureaux de l’administration afin d’y dérober du matériel. Alertés à leur tour, des riverains vont se diriger vers les locaux, contraignant ainsi les cambrioleurs à prendre la fuite en abandonnant leur butin.

Seulement, sur les lieux, une fourgonnette appartenant à l’un des malfrats aurait été reconnue. Laquelle sera identifiée comme étant celle de C. Nziengui, par ailleurs livreur de pains. Une piste que vont suivre les pandores de la sûreté urbaine du commissariat de Mouila et qui va déboucher sur l’interpellation du conducteur. Après avoir nié, ce dernier aurait fini par avouer sa participation au cambriolage, non sans livrer aux enquêteurs le nom du cerveau de l’opération.

Interpellé, Orphée Mombo Fouaka alias Effaceur aurait reconnu être l’auteur de multiples vols aggravés survenus dans la localité lors de son interrogatoire. Présenté devant le parquet de la République, le multirécidiviste a été placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de la localité pour présomption de vol aggravé en attendant d’être fixé sur son sort.