Mouila: les populations dans le noir deux semaines seulement après la visite Ali Bongo

C’est un véritable calvaire que vivent actuellement les populations de la commune de Mouila dans la province de la Ngounié. Une situation pour le moins incompréhensible seulement deux semaines après la visite effectuée par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba qui était venu inspecter les projets prioritaires inscrits dans le Plan d’accélération de la transformation (PAT) et qui semble avoir laissé de côté la question de la desserte en électricité.

Le gouvernement de Rose Christiane Ossouka Raponda aurait-il enfumé le chef de l’Etat lors de son déplacement dans le chef-lieu de la province de la Ngounié ? C’est la question qu’on pourrait se poser au vu de la situation vécue ces dernières semaines par les populations du chef-lieu de la Ngounié.

Seulement deux semaines après le passage du président de la République qui a inauguré tour à tour l’usine de transformation d’huile de palme de la Dola, l’Usine de Production d’Eau Potable de Val-Marie ou encore l’usine de transformation de bois dénommée Wood Bois Gabon, les populations subissent désormais un véritable calvaire. En effet, depuis plusieurs jours ces dernières font face à une multiplication des coupures d’électricité.



Des coupures qui au demeurant sont à l’origine de plusieurs désagréments, notamment la destruction des appareils électroménagers dans les ménages, les commerces et même dans plusieurs administrations qui rendent quasi inopérants certains services. « Nous ne savons plus ce qu’il faut faire. la SEEG coupe le courant chaque soir et la journée c’est seulement pour quelques heures que l’électricité revient », a confié un riverain.