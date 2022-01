Mouila: le gang de Djerry Carrel Mboula mis hors d’état de nuire

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est un gros coup de filet que viennent d’effectuer les Forces de l’ordre de la ville de Mouila. En effet, les éléments de la Police judiciaire ont procédé récemment à l’interpellation de Djerry Carrel Mboula et deux de ses complices. Les trois hommes ont été écroués à la prison centrale de la localité pour une série de cambriolages perpétrés dans le chef-lieu de la Ngounié, rapporte le quotidien L’Union.

C’est un ouf de soulagement pour les habitants de la ville de Mouila, après l’interpellation de Djerry Carrel Mboula et ses complices qui semaient la terreur dans la localité. En effet, aux commandes d’un gang, l’homme avait visité plusieurs domiciles, administrations et magasins afin d’y dérober des biens et ce depuis l’année 2012. Il s’agit notamment de l’école publique Mouila D, la direction provinciale des Eaux et forêts, du tribunal de première instance, des bazars au carrefour des jeunes mais également dans des maisons de plusieurs quartiers où des nombreux effets ont été emportés.

Des nombreux cambriolages pour lesquels les officiers de la Police judiciaire étaient aux aguets et après investigation ont procédé à des interpellations notamment celles de Djerry Carrel Mboula et ses complices. « Vous savez que le travail éloigne de nous l’ennui, l’oisiveté et le vice. De nombreux jeunes venus d’horizons divers ayant perdu leur emploi, sans soutien, sont livrés à eux-mêmes et les conséquences, ce sont les vols à la tire; avec violences, la consommation de stupéfiants. Le mode opératoire est le même car les malfrats utilisent des crics, des ciseaux, des barres de fer, le pied de biche, les machettes » a déclaré le capitaine Koumba Niassa de la PJ.

Par ailleurs, des sources policières ont indiqué que certains quartiers sont plus exposés que d’autres. Notamment, Bagdad, Motoboko, Divindet, Carrefour des Jeunes dans le premier et deuxième arrondissement. Nul doute que ces arrestations devraient favoriser une baisse des agressions et cambriolages. La totalité de la bande n’ayant pas encore été appréhendée, les services judiciaires de la ville de Mouila sont toujours mobilisés afin de les neutraliser. Pour l’heure, Djerry Carrel Mboula et ses deux complices ont été écroués à la prison centrale en attendant d’être fixés sur leur sort.