Mouila: lancement de l’opération des contrôles des puits et fosses septiques non sécurisés

C’est le jeudi 13 janvier dernier que le Parquet de la République près le Tribunal de première instance de Mouila a lancé l’opération des contrôles des puits et fosses septiques non sécurisés. Une initiative qui aura permis à Roger Darnel Nguema Ondo et Claude Alain Mombo Mando respectivement procureur et maire du 1er arrondissement de la commune molvinoise, de sensibiliser les habitants des 11 quartiers qui le composent.

Face à la hausse de cas de noyade dans les puits à Mouila, les autorités judiciaires du chef-lieu de la province de la Ngounié ont décidé de prendre le taureau par les cornes. À cet effet, une vaste opération de contrôle des puits et fosses septiques non sécurisés a été initiée par le Parquet de la République près le Tribunal de première instance de Mouila. Pour y parvenir, Roger Darnel Nguema Ondo s’est appuyé sur les autorités municipales.

D’une durée de 3 jours, cette action a pris son envol au 1er arrondissement de Mouila qui regorge en son sein 11 quartiers. Claude Alain Mombo Mando a mobilisé les chefs de quartier et des officiers de police judiciaire pour sensibiliser les « propriétaires des puits et fosses septiques ». Non sans manquer de les appeler à les sécuriser pour le bien de tous. « Nous allons revenir pour une seconde sensibilisation avant la répression », a d’ores et déjà annoncé le procureur de Mouilla.

Une initiative louable qui vient répondre aux cris de pères et mères de famille qui ne cessent de lancer des cris d’alarme. Pour rappel, entre octobre et décembre 2021, ce sont 5 enfants dont les âges varient, qui ont trouvé la mort à la suite de noyade. Pour cette première phase de contrôle, le procureur et le maire de Mouila ont visité plus de 260 puits et fosses septiques. Les populations espèrent tout aussi que le gouvernement se penche de manière urgente sur la problématique de l’adduction en eau potable.