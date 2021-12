Mouila: il braque ses deux frères en compagnie des membres de son gang

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est une affaire pour le moins insolite qui se serait déroulée récemment à Motoboko dans le 1er arrondissement de la commune de Mouila. En effet, John Mbadinga Guifouma et Yann Missou Koumba ont récemment été les victimes d’un gang de malfaiteurs. Une situation qui selon les résultats de l’enquête aurait été orchestrée par Alex Mounguengui, cerveau de la bande et frères des deux victimes, rapporte le quotidien L’Union.

Le jour des faits, John Mbadinga Guifouma et Yann Missou Koumba et Alex Mounguengui, trois frères se seraient retrouvés dans un bar situé au carrefour « Moussa ». Dans l’euphorie, le dernier cité aurait convié des amis à lui à se joindre à la fête et à en profiter. Une situation à laquelle ne vont pas s’opposer les deux victimes ne se doutant pas que quelque chose se tramait contre eux afin de les délester de leur argent.

Au cours de la soirée, les deux hommes auraient été pris à partie par les amis de leur frère. L’un des hommes aurait sorti un couteau et leur aurait demandé de vider leurs poches. Yann Missou Koumba aurait réussi à prendre la fuite non sans être dépouillé de 50 000 FCFA. Quant à John Mbadinga Guifouma, malgré la présence de son frère Alex Mounguengui, il sera roué de coups avant d’être dépouillé de la somme de 120 000 FCFA.

Alerté, les éléments de la Sûreté urbaine du commissariat de police vont procéder à l’ouverture d’une enquête. Laquelle va déboucher sur l’interpellation des présumés agresseurs. Notamment, Alex Mounguengui, Yann Steeve Bounda, Greg Mihindou Moussavou, Paul Merlin Ibouily et Orly Mbouissy. Présentés devant le procureur de la République, les 5 hommes ont été écroués à la maison d’arrêt de de Mouila en attendant d’être fixés sur leur sort pour des faits d’association de malfaiteurs, vol avec violence, coups et blessures volontaires.