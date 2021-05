Mouila: épinglé en flagrant délit de vol

Ken Mombo, Gabonais âgé de 23 ans, plus connu sous le pseudonyme de Djeffry, a été placé sous mandat de dépôt le mercredi 19 mai dernier à la prison centrale de Mouila. Selon le quotidien L’Union, le jeune homme est accusé du délit de vol aggravé au domicile d’un greffier de la localité où il aurait dérobé plusieurs appareils électroménagers.

Dans la ville de Mouila, un voleur récidiviste qui avait passé 08 mois en milieu carcéral n’a pas appris de ses erreurs. Pour preuve, Ken Mombo vient à nouveau de se faire épingler pour un nouveau délit. Il est reproché au jeune homme d’avoir escaladé la barrière d’une résidence, au quartier Bavanga dans la nuit du 17 au 18 mai dernier aux environs de 04 heures du matin, dans le second arrondissement du chef-lieu de la province de la Ngounié.

Ainsi, c’est à l’aide d’un arrache-clou et d’une machette, que le prévenu a défoncé la porte du domicile dans lequel il s’est introduit. Une fois à l’intérieur, il s’est emparé d’un téléviseur, d’un réfrigérateur, d’un four à micro-ondes ainsi que d’un matelas. Des effets qu’il réussira à sortir et à acheminer chez lui à l’aide d’une brouette. Mais c’était sans compter sur ses voisins qui, ayant remarqué ses faits et gestes, iront le dénoncer auprès du service de la sûreté urbaine du commissariat de Mouila.

Informés de la situation, les officiers de police judiciaire vont procéder à l’interpellation du jeune homme avant de le conduire au poste pour nécessité d’enquête. Durant l’interrogatoire, le mis en cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Ainsi, le 19 mai, il a été présenté devant le parquet de la République ou, il a été placé sous mandat de dépôt pour présomption de vol aggravé. Le détenu devrait passer en audience foraine à Mandji Ndolou, ou le tribunal de première instance de Mouila devra statuer sur son sort.