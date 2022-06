Mouila: encore deux morts par noyade

Ecouter cet article Ecouter cet article

La ville de Mouila a encore été le théâtre de plusieurs drames du même type récemment. En effet, une recrudescence de cas de noyade a été signalée ces dernières semaines dans le chef-lieu de la province de la Ngounié, au grand désarroi des riverains qui ne savent plus à quel saint se vouer.

Les habitants du chef-lieu de la province de la Ngounié sont depuis quelque temps les témoins de drames inhabituels, la recrudescence des cas de noyade. Des incidents qui seraient consécutifs à l’imprudence des riverains mais aussi à la présence des puits de fortune servant à recueillir l’eau pour les besoins domestiques. Lesquels par manque de surveillance ont pour conséquence d’être des lieux dangereux lors de grandes pluies.

Derniers faits en date, d’abord le décès de Lucas Élit, âgé de 3 ans et survenu à Diouronda, un quartier du 1er arrondissement de Mouila. Constatant son absence, des proches se seraient mis à sa recherche. Au terme de celles-ci, le corps sans vie du gamin sera retrouvé flottant à la surface du puits. Ensuite celui de Davy Mombo Moussavou âgé de 34 ans et aide mécanicien à la Direction provinciale des Travaux publics et dont le corps aurait été retrouvé en état de décomposition après plusieurs jours de recherche dans la rivière Ngounié.

Les cas de noyade sont récurrents à Mouila. Ainsi en l’espace d’une semaine, ce sont deux cas qui sont recensés au grand dam des proches. Il serait temps qu’une grande réflexion soit menée d’urgence afin de prévenir ce type de drame. Une initiative à la faveur de laquelle autorités judiciaires et municipales mais également les forces de l’ordre devraient sensibiliser les Molvinois sur les dangers que constitue la prolifération des puits à ciel ouvert et les baignades en haute marée.

Pour l’heure, les habitants de la ville de Mouila sont toujours en attente d’une éventuelle solution et s’en remettent à Dieu via des plaintes sur les réseaux sociaux. Toute chose qui devrait pousser les autorités judiciaires de la ville à déployer des équipes sur le terrain afin de mettre un terme à ce phénomène qui met à mal de nombreux riverains. Par ailleurs, une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du décès des deux victimes.