Mouila: elle tente de se suicider en se jetant dans la Ngounié

Le pont de la Ngounié dans la ville de Mouila a récemment été le théâtre d’une scène pour le moins inhabituelle. Une jeune compatriote dont l’identité n’a pas été révélée aurait tenté de mettre fin à ses jours en jetant du haut dudit pont. Le geste aurait été empêché grâce à des ramasseurs de sable se trouvant à proximité et les causes de son acte désespéré ne sont pour l’heure pas encore connues.

Que s’est-il passé dans la vie de cette compatriote pour qu’elle puisse songer à mettre un terme à sa vie ? C’est là la question que se posent les habitants de la ville de Mouila dans la province de la Ngounié. Les faits se sont déroulés le jeudi 25 août 2022 aux environs de 9 heures. Selon des sources concordantes, la jeune fille serait arrivée sur le pont et aurait scruté l’horizon, réfléchissant sans doute à la situation qu’elle traversait.

Quelques minutes plus tard, elle se serait dévêtue et aurait marché sur plusieurs mètres. Une attitude qui aurait attiré l’attention des jeunes ramasseurs de sable se trouvant non loin. Elle serait par la suite monté sur les garde-fous et se serait jeté à l’eau. Réagissant promptement, les pêcheurs auraient volé à son secours et l’auraient repêchée des eaux en la mettant à l’abri dans une pirogue.

Informés de la situation, les parents de la jeune fille seraient rapidement arrivés afin de s’enquérir de la situation avant de la conduire dans une structure hospitalière.

Ce geste aux allures de bouteille jetée à la mer a néanmoins fait naître de nombreuses interrogations auprès de nos Sherlock Holmes Molvilois. Que s’est-il passé dans la tête de la jeune fille pour qu’elle tente de se suicider par noyade ? Était-elle en possession toutes ses facultés mentales au moment de son acte ? Autant de questions pour lesquelles les services judiciaires devraient apporter des réponses.