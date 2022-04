Mouila: elle s’introduit dans une maison pour dérober une bouteille d’huile et du riz

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est une scène pour le moins inhabituelle qui a eu lieu récemment à Mouila, le chef-lieu de la province de la Ngounié. En effet, une inconnue se serait introduite dans un domicile du quartier Divindé, dans le premier arrondissement et aurait profité de l‘innocence des enfants se trouvant dans la maison pour dérober une bouteille d’huile, du riz, des boîtes de tomate et un paquet de cube, rapporte le site Topinfosgabon.

Les faits se seraient déroulés récemment au quartier Divindé, dans le 1er arrondissement de la ville de Mouila. Ce jour-là, KMC se trouvait en forêt et aurait laissé ses petits-enfants à la maison comme à l’accoutumée. c’est ainsi, qu’une inconnue se serait présentée au domicile et aurait demandé aux enfants où se trouvait la propriétaire de la maison. Ne se doutant pas du plan de la femme, ces derniers auraient indiqué qu’elle se trouvait aux champs.

Ainsi, la femme aurait indiqué aux enfants qu’elle serait la belle-sœur de la propriétaire de la maison. « Lorsqu’elle est venue, elle a dit qu’elle est la belle-sœur de notre grand-mère qui se trouvait pendant ce temps en forêt, où elle était allée chercher de la nourriture. Elle a, par la suite, demandé qu’on lui montre la chambre de notre grand-mère, prétextant qu’elle voulait se reposer, vu qu’elle était fatiguée le temps pour elle d’attendre que la propriétaire des lieux arrive. Convaincus de ce qu’elle nous a dit, nous lui avons montré la chambre après que nous ayons dressé le lit » a déclaré l’un des bambins.

Une fois, dans la chambre, la dame se serait enfermée dans la pièce et aurait fouillé partout dans l’espoir d’y trouver argent ou objet de valeurs. Ne trouvant rien, la femme se serait dirigéediscrètement dans une chambre appartenant à la mère des enfants, qui se trouvait au moment des faits au travail. « Là-bas, elle va également fouiller les coins et les recoins de la chambre. Mais n’ayant là encore rien trouvé, la dame a pris le bidon d’huile, vidé le sac de riz. Elle a pris les boîtes de tomate et le paquet de cubes. Et lorsqu’elle est sortie de la chambre, elle nous a dit qu’elle partait rapidement nous préparer à manger, en promettant de revenir, une fois, la nourriture était cuite », a indiqué le plus grand des enfants âgé de 11 ans.

Une promesse qui se serait avérée fausse vu que l’inconnue va prendre la poudre d’escampette. Au retour de leur grand-mère de la forêt, ils lui racontent la mésaventure. Laquelle comprendra bien vite que les enfants ont eu affaire à une délinquante. Une situation qui devrait appeler les parents à plus de vigilance vis-à-vis des enfants, particulièrement ceux en bas âge laissés souvent seuls dans certains domiciles. La vigilance parentale est de mise pour que les enfants soient en sécurité à la maison et ne courent aucun risque.