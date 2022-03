Mouila: elle se noie dans la rivière Onoye lors d’une partie de pêche

Ecouter cet article Ecouter cet article

Elisabeth Guegnepa, une compatriote âgée de 78 ans, a récemment perdu la vie à Bandi, un village situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Mouila. Un drame consécutif à une chute de la septuagénaire dans la rivière Onoye. Emportée par le courant, c’est au terme de deux jours de recherches que le corps sans vie de la victime a été retrouvé rapporte le quotidien L’Union.

Les faits se seraient déroulés dans une forêt se trouvant non loin du village Bandi dans le département Douya-Onoye, à 20 kilomètres de la ville de Mouila. Ce jour-là, Elisabeth Guegnepa accompagnée de sa belle-sœur Bernadette Moussouma âgée de 85 ans auraient décidé d’aller à la pêche. Aux environs de 5 heures du matin, les deux femmes auraient quitté le campement et se seraient dirigées vers la rivière Onoye se trouvant à proximité.

Une fois au bord de la rivière, Elisabeth Guegnepa aurait tenté de traverser la première. Malheureusement pour cette dernière, elle aurait trébuché dans l’eau et fait tomber la lampe qui les éclairait. Dépourvue de lumière, Bernadette Moussouma n’aurait pas eu le temps de réagir afin de porter secours à sa belle-sœur. Laquelle sera emportée par le courant.

Informé de la situation, Pierre Moyiya, le conjoint de la victime aurait regagné le village Bandi afin d’informer les auxiliaires de commandement et les proches. Des fouilles vont aussitôt être organisées et après une journée infructueuse, le corps sans vie d’Elisabeth Guegnepa sera retrouvé le samedi 12 mars grâce à une opération conjointe des riverains et des éléments de la brigade de Gendarmerie centre de Mouila. Une enquête a été ouverte par les pandores afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.