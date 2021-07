Mouila: deux membres du gang de Mboula aux arrêts

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les agents de la direction des affaires criminelles (DAC) de la Police Judiciaire (PJ) viennent de réaliser un énième gros coup de filet en mettant la main dernièrement sur Christian Nguema et Aimé alias Jojo Désiré Anvame à Mouila. Deux des compères les plus proches de Djerry Carel Mboula, rattrapé après 9 ans de cavale rapporte L’Union dans sa livraison du jeudi 15 juillet 2021. Les deux hommes qui étaient recherchés pour plusieurs infractions commises à Mouila et Tchibanga ont été placés sous mandat de dépôt à la prison centrale locale.

Selon le quotidien L’Union dans sa livraison du jeudi 15 juillet 2021, il est reproché aux accusés plusieurs infractions.l, notamment le vol de 12 fusils de type calibre 12 subtilisés à la direction provinciale des Eaux et Forêts de la Ngounié où Christian Nguema Ndong alias Jojo était en stage. En plus des cambriolages perpétrés à l’agence de courtage et d’assurance de Mouila, à la mairie du 2ème arrondissement puis au tribunal de la même localité.

Aimé Désiré Anvame, est quant à lui impliqué dans la quasi-totalité des braquages excepté celui des Eaux et Forêts. Ce dernier est réputé pour ses talents d’éclaireur sur les lieux dans lequel il opèrait. Les éléments de la bande de malfrats qui avaient pris la poudre d’escampette après de nombreux délits dans le pays sont progressivement interpellés depuis le 30 juin dernier et ils devront répondre de leurs actes devant un tribunal.

Les suspects ont été présentés devant le Procureur de la République de la formation spécialisée du Tribunal de Première Instance de Mouila le lundi 05 juillet dernier et placés sous mandat de dépôt pour répondre des faits de vol, coups et blessures ayant entraîné la mort et complicité de crimes et délits. Les mis en cause risquent plusieurs années de prison conformément aux dispositions des articles 48, 223 et 296 du code pénal gabonais.