Mouila: deux élèves de 21 et 15 ans écroués pour vol avec violence￼

a maison d’arrêt de Mouila vient d’accueillir deux jeunes Gabonais âgés respectivement de 21 et 15 ans. Selon L’Union, Josué Mando et Florie Lebiogo Kelé, tous deux élèves, sont accusés d’avoir perpétré plusieurs vols et braquages au quartier Mangui, et dans d’autres zones du chef-lieu de la Ngounié

C’est la nouvelle prise des agents de l’antenne provinciale de la police judiciaire (PJ) à Mouila. En effet, Josué Mando et Florie Lebiogo Kelé deux jeunes Gabonais réputés délinquants ont récemment été interpellés pour avoir agressé plusieurs personnes à l’aide d’armes blanches dans certaines artères de la ville de Mouila.

Selon le récit de notre confrère de L’Union, lors de leur dernier forfait, Josué Mando et Florie Lebiogo Kelé se seraient attaqués à deux personnes au carrefour non loin de la direction provinciale des Travaux publics. Une fois leur forfait commis, les deux présumés délinquants auraient pris la poudre d’escampette emportant avec eux leur butin.

Une cavale qui aura été de courte durée vu qu’ils seront rattrapés par les services judiciaires. Suite à leur instruction où ils auraient réitèré la version donnée lors de l’enquête initiale, ils ont été inculpés pour vol et braquage, d’autres plaintes en lien avec ce délit ayant semble-t-il été déposées sur la table des magistrats. A ce jour, Josué Mando et Florie Lebiogo Kelé sont placés en détention préventive à la prison centrale de Mouila où ils attendent d’être jugés.