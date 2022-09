Mouila: des produits impropres à la consommation détruits par l’Agasa

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le samedi 3 septembre 2022 le service provincial de l’Agence gabonaise de la sécurité alimentaire (AGASA) a procédé à la destruction de produits impropres à la consommation à Mouila dans la province de la Ngounié. Une opération qui s’inscrit dans la volonté des plus hautes autorités de protéger les consommateurs en leur offrant de meilleurs produits et de restaurer le pouvoir d’achat en luttant de manière efficiente contre la vie chère.

C’est conduite par la responsable de service provincial de l’Agence gabonaise de la sécurité alimentaire, Yannicka Prudence Ada Nguéma épouse Zué Ondo que la délégation de l’AGASA a effectué une descente sur le terrain. Une initiative qui a permis à l’entité de procéder à la destruction de denrées alimentaires de première nécessité composées de boîtes de conserve, des huiles de table et de cuisine, des friandises diverses, de la volaille, des produits laitiers et des layettes, du sucre, des jus de fruits.



Selon Yannicka Prudence Ada Nguéma épouse Zué Ondo, cette opération qui intervient après une vaste opération de contrôle et saisie dans les grandes surfaces commerciales de la commune de Mouila et de l’arrière province, rentre dans le cadre des missions de l’AGASA visant à protéger les consommateurs face aux produits avariés. « C’est au cours de nos missions régaliennes que des produits ont été saisis dans plusieurs espaces commerciaux et mis hors d’état de nuire » a-t-elle déclaré à notre confrère de L’Agence Gabonaise de Presse (AGP).

Ces saisies, s’inscrivent, selon la responsable de la délégation provinciale, en droite ligne des missions et prérogatives de l’AGASA qui sont entre autres, d’assurer la sécurité alimentaire, l’inspection et le contrôle des établissements alimentaires. Une action salutaire pour les habitants de cette ville dont la plupart des commerces entretiennent des denrées alimentaires impropres à la consommation.