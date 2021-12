Mouila: des inondations contraignent les populations à déserter leurs habitations

Ecouter cet article Ecouter cet article

Depuis des semaines, des pluies diluviennes s’abattent dans le pays, créant ainsi des inondations dans plusieurs localités. C’est le cas à Mouila, capitale provinciale de la Ngounié où la situation semble de plus en plus inquiétante et oblige plusieurs habitants de cette ville à quitter leurs domiciles, rapportent nos confrères de l’APG.

Mouila, Libreville, et plusieurs autres villes du pays ont désormais une chose en commun. En effet, ces localités sont depuis plusieurs semaines fortement touchées par les catastrophes, provoquées par des pluies torrentielles. Pour le cas de la capitale provinciale de la province de la Ngounié c’est la rivière Ngounié sortie de son lit en raison des fortes pluies qui provoque l’inondation des maisons entières pour une majorité situées sur les deux rives.

Des quartiers Pointe-Claire en passant par Moukoumounabouala dans le premier arrondissement, plusieurs habitants ont dû abandonner momentanément leurs demeures touchées de plein fouet par cette catastrophe naturelle. « Je me demande pourquoi à maintes reprises recensé, le cadastre n’octroie pas des parcelles en lieux sûrs à ces habitants, mieux de nombreux soucis trouveraient des solutions. Nous avons été obligés de déménager chez des parents en attendant que la situation se normalise et que l’eau se vide un peu » a déclaré un des riverains du quartier Pointe-Claire.

Si aucune perte en vie humaine n’a été signalée jusqu’ici, le bilan matériel quant à lui, est très considérable dans différents quartiers de la ville de Mouila. Le manque de passerelles dans certains milieux sont remplacés par des piroguiers qui pour certains font du bénévolat, alors que d’autres font monnayer les traversées d’un coin à un autre. Une situation dans laquelle sont attendues les autorités locales afin de venir en aide aux sinistrés et trouver des solutions pérennes contre ce genre de catastrophes.