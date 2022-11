Mouila: Dark Mapenda écroué pour viol sur une mineure de 13 ans

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les services judiciaires de la ville de Mouila viennent de réaliser un énorme coup en mettant la main sur Dark Mapenda, un compatriote âgé de 26 ans qui se serait rendu coupable de viol surt une mineure de 13 ans. Le mis en cause aurait arraché le téléphone de la victime et l’aurait contraint à se rendre à son domicile pour le récupérer, rapporte le quotidien L’Union.

Les faits. Au quartier Château, il est environ 13 heures lorsque Dark Mapenda se serait approché de L.J.K.M, la victime âgée de 13 ans. L’homme lui aurait arraché son téléphone et l’aurait par la suite invitée à son domicile situé non loin pour qu’elle le récupère. La jeune fille l’aurait suivi et une fois à la terrasse, il l’aurait brutalisée et aurait conduit l’adolescente de force dans sa chambre dans laquelle il aurait accompli sa basse besogne.

Après avoir été libérée, la jeune fille une fois chez elle aurait tout raconté à ses parents. Sans perdre de temps, les proches de cette dernière auraient déposé une plainte pour viol à la brigade de gendarmerie de Mandji-Ndolou. Les agents ont par la suite procédé à l’arrestation Dark Mapenda et l’ont conduit au poste pour l’interrogatoire durant lequel le mis en cause aurait reconnu les faits.

Les agressions sexuelles représentent un problème social important dont les principales victimes sont les femmes et les enfants. On regroupe sous ce terme des infractions de gravités différentes dont le viol, l’exhibition et le harcèlement sexuel. Des faits assimilables à des déviations morales et pour lesquels les auteurs doivent répondre devant la justice.

Doit-on rappeler qu’en cas de viol sur une personne mineure de sexe masculin ou féminin, l’auteur encourt jusqu’à 15 ans d’emprisonnement. Une peine assortie d’une amende allant jusqu’à 50 millions FCFA au plus, conformément à l’article 256 alinéa 2 du Code pénal en vigueur en République gabonaise?