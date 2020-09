Mouila: à 10 ans, déjà fin connaisseur de la culture maraîchère 

Découvert à travers le programme « Gabon famille verte » initié par le ministère de l’Agriculture avec l’appui de l’Organisation des nations unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, le jeune Ange Elie est un enfant hors pair. En effet, âgé d’à peine 10 ans, il est le plus jeune agriculteur du Gabon avec son potager aménagé derrière la concession familiale à Mouila dans la province de la Ngounié.

« Dix ans seulement et déjà une passion pour le maraîchage », c’est en ces termes que l’Organisation des nations unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)présente Ange Elie. Et pour cause, ce compatriote méconnu du grand public est en train de tracer son sillon dans le secteur agricole gabonais. Selon l’organe onusien, le jeune garçon a été repéré dans le cadre du suivi des activités du programme « Gabon famille verte » lancé il y a quelque 6 mois.

Personnalité atypique du fait que contrairement à des enfants de son âge, attirés plutôt par les jeux vidéo et les métiers qu’ils côtoient au quotidien à la télévision, « Ange Elie lui, a fait le choix de s’engager dans le maraîchage en aménageant un potager derrière la concession familiale », précise la dernière publication de la FAO rendue publique sur le réseau social Twitter. Une orientation qui continue de surprendre ses proches. Tant à ce jeune âge, il s’engage dans un domaine d’activité peu développé dans notre pays.

Pour information, le programme « Gabon famille verte » a été conjointement mis en place par le ministère de l’Agriculture avec l’appui de l’Organisation des nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture. L’objectif visé est d’ancrer au sein du noyau familial l’importance du retour à la terre. Pour ce faire,des semences ont alors été distribuées à onze mille familles sur l’étendue du territoire national, pour inciter ces dernières à pratiquer l’agriculture à travers la réalisation des potagers familiaux. Espérons qu’Ange Elie sera suivi par les autorités compétentes afin qu’il allie sa passion au savoir-faire acquis.