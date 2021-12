Mouila: 3 délinquants sexuels écroués pour viol sur un enfant de 8 ans

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’affaire semble passée en sourdine dans l’opinion pourtant elle a suscité plusieurs remous à Mouila, chef-lieu de la province de la Ngounié. En effet une fillette de 8 ans aurait été violée à tour de rôle par 3 hommes adultes dont le plus âgé, un Nigérian, a une quarantaine d’années, au quartier dit « carrefour des jeunes ».

C’est une affaire effroyable qui se serait produite au début du mois de novembre dernier au carrefour des jeunes. Dans ce quartier réputé calme et apaisant, l’impensable s’est produit. Une gamine dont les parents sont d’origine nigériane aurait été abusée sexuellement par 3 adultes dont un de même nationalité âgé de 40 ans.

Selon notre source sur place, les mis en cause ont été démasqués par la dénonciation de la victime auprès de ses proches. Il n’en faudra pas plus pour que la famille de la gamine de 8 ans saisisse les autorités judiciaires compétentes en l’occurrence la brigade de gendarmerie. Les limiers vont interpeller les mis en cause pour nécessité d’enquête préliminaire.

C’est durant cette garde-à-vue qu’un des 3 adultes va décider de passer aux aveux. Des révélations odieuses qui leur ont offert un ticket sans retour vers la maison d’arrêt de Mouila après avoir été déférés devant le parquet qui les a inculpés pour agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans. Depuis le lundi 22 novembre dernier, les 3 présumés prédateurs sexuels séjournent derrière les barreaux.