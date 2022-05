Mouila: 27 blessés dont 7 évacués après un accident au village Mboukou 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les Molvinois ont failli enregistrer un énième événement dramatique ce vendredi 20 mai 2022 au niveau du poste de sortie du pk19 dans la localité de Mouila. Selon notre source, l’accident aurait été occasionné par une défaillance mécanique du véhicule d’un prestataire pour le transport de personnels. On en recense 27 blessés graves dont 7 évacués de toute urgence à l’hôpital de Bongolo.

Le regrettable accident aurait eu lieu ce vendredi 20 mai 2022 au poste de sortie de la multinationale Olam au niveau du Pk19. Transportant des agents, le véhicule de marque Mitsubishi aurait enregistré quelques dysfonctionnements mécaniques avant de faire une sortie de route spectaculaire. « Le Canter a fait 2 tonneaux et on craignait le pire. Heureusement que Dieu a étendu sa main », a indiqué un accidenté.

D’une rare violence, cet accident n’a miraculeusement pas fait de perte en vie humaine. Puisque le bilan réalisé fait état de 27 personnes blessées dont 20 prises en charges à Mouila et 7 évacuées de toute urgence à l’hôpital de l’Alliance Chrétienne et Missionnaire de Bongolo sis à Lebamba. Il s’agit d’un deuxième événement de ce type au village Mboukou et ce, en moins de un an.

Toute chose qui remet au goût du jour, l’absence de dispositif sécuritaire de prévention tels des gardes-fous et autres panneaux d’avertissement sur nos routes départementales. Occasion pour Gabon Media Time (GMT) d’interpeller les conducteurs prestataires qui semblent minimiser la portée du risque encouru lorsque leurs véhicules sont défectueux mais qu’ils s’évertuent à embarquer des vies humaines dans ce périple sans retour. Notons que les sinistres de la voie sont dus majoritairement à l’incivisme des conducteurs.