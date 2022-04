Mouila: «100 Colos» et «Attraction» écroués pour vol avec violence

Ecouter cet article Ecouter cet article

La maison d’arrêt de Mouila vient d’accueillir deux jeunes Gabonais âgés de 19 ans. Selon L’Union, Jeff Nguema plus connu sous le pseudonyme de « 100 colos » et Stan Mikala alias « Attraction », respectivement sans emploi et ouvrier agricole à Olam Gabon, sont accusés d’avoir perpétré un vol avec violence sur Wilson Boussengue et Ezéchiel Ifoundou, deux frères qu’ils auraient dépouillé de leurs biens, rapporte le quotidien L’Union.

Le jour des faits, il est environ 20 heures lorsque Wilson Boussengue et Ezéchiel Ifoundou rentrent de leur travail. Sur le chemin, il aurait croisé un groupe de jeunes, parmi lesquels Jeff Nguema et Stan Mikala. Ces derniers auraient barré le passage et les auraient injuriés. Sans laisser aux deux frères le temps de réagir, 100 Colos et Attraction les auraient dépossédés de leurs effets, notamment une sacoche contenant des documents administratifs, un téléphone portable et la somme de 50 000 FCFA, avant de prendre la fuite.

Alertés, les services judiciaires vont procéder à l’ouverture d’une enquête. Laquelle permettra au bout de trois semaines aux officiers de la police judiciaire de mettre la main sur les deux malfrats. Suite à leur instruction où ils auraient réitèré la version donnée lors de l’enquête initiale, ils ont été inculpés pour vol avec violence. Jeff Nguéma et Stan Mikala ont été placés en détention préventive à la prison centrale de Mouila où ils attendent d’être jugés.