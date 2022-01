Most Influential Africans of 2021: Ali Bongo dans le top 5 des présidents les plus influents

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mercredi 05 janvier dernier le magazine d’information mensuel de langue anglaise basé à Londres New African a rendu public son classement des personnalités africaines les plus influentes en 2021. Ainsi, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a été classé parmi les 5 chefs d’Etat les plus influents du continent pour avoir réussi à positionner avec succès le Gabon comme la première « superpuissance verte » du monde.

En effet, cette liste annuelle des 100 Africains les plus influents a, selon le média, pour objectif de « célébrer les réalisations et de trouver des joyaux cachés de talent et d’efforts dans notre grand continent ». Comprenant six catégorie, ce classement récompense les dirigeants, les entrepreneurs, les acteurs du changement, les leaders d’opinion, les créatifs et les sportifs

Ainsi, au nombre des personnalités qui auront marqué cette année 2021, le numéro un gabonais qui a été classé parmi les dirigeants africains les plus influents de cette année. Une reconnaissance pour son rôle dans la lutte contre le changement climatique. « Affirmant que les forêts tropicales humides sont les poumons de l’Afrique ainsi que du monde, Ali Bongo demande maintenant une compensation pour les efforts de préservation du pays. En tant que l’un des rares pays au monde à absorber plus de CO2 qu’il n’en émet, son gouvernement s’efforce d’être payé pour le carbone qu’il capture », indique New African Magazine.

D’ailleurs lors de la Conférence de Glasgow de 2021 sur les changements climatiques qui s’est tenue du 1er au 13 novembre 2021 à Glasgow, en Écosse, le chef de l’Etat s’est érigé en véritable chantre de la lutte contre le changement climatique estimant qu’il est nécessaire de construire un mécanisme financier équitable.