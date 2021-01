«Moov Africa»: une nouvelle marque dans le monde des télécoms africain

A travers elle, toutes les filiales du Groupe Maroc Telecom sont désormais réunies autour d’une identité commune.

Présent au Gabon depuis 2007, le Groupe Maroc Telecom, opérateur télécoms africain de référence et leader dans plusieurs pays, est présent dans 11 pays sur le continent africain : Maroc, Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gabon, Mali, Mauritanie, Niger, République Centrafricaine, Tchad et Togo. Il y accompagne plus de 70 millions de clients Mobile, Fixe et Internet. Fort de cette diversité culturelle et historique, le Groupe Maroc Telecom met son savoir-faire au service d’un continent dynamique et en pleine croissance, tiré par sa jeunesse et ses talents.

Aujourd’hui, un nouveau chapitre de cette épopée commune s’ouvre à travers une nouvelle identité de marque qui rassemble toutes les filiales du Groupe Maroc Telecom sous une seule identité partagée, forte d’un plus large territoire de présence et des effets de synergie qui contribueront au rayonnement commercial de la marque dans chaque pays.

Cette nouvelle identité illustre la vision du Groupe Maroc Telecom : « l’Afrique en mouvement », qui réside dans le principe de partage du savoir-faire du groupe et sa capacité d’innovation au profit des pays dans lesquels il opère.

Ainsi, à compter du 1er Janvier 2021, Gabon Telecom communiquera sous la marque commerciale « Moov Africa Gabon Telecom », avec un nouveau signe graphique qui illustre l’appartenance au Groupe Maroc Telecom et adoptera la signature « Un monde nouveau vous appelle » de l’opérateur global, qui s’inscrit dans la continuité d’une promesse d’un monde d’innovations qui ne cesse de se renouveler.

Pour affirmer cette nouvelle identité de marque et la faire connaitre du plus grand nombre, la filiale MOOV AFRICA GABON TELECOM lance une campagne de communication commune à l’ensemble des pays de présence du Groupe : une campagne continentale avec la participation d’un champion mondial, la légende du sport, Teddy Riner, qui s’apprête à concourir pour sa 4ème médaille olympique et qui n’a pas manqué de prêter sa voix et son image au Groupe Maroc Telecom pour porter haut et fort les couleurs de l’opérateur global de télécommunications dont il est l’ambassadeur depuis 2017.

La nouvelle identité de marque Moov Africa du Groupe Maroc Telecom marque ainsi une étape supplémentaire dans le développement à l’international du Groupe Maroc Telecom, et réaffirme ainsi l’engagement sans équivoque du Groupe Maroc Telecom aux côtés du Gabon pour offrir la meilleure offre de produits et services à ses clients.

AUX ORIGINES DE MOOV AFRICA

L’appellation :

Le choix de la nouvelle dénomination de marque pour l’ensemble des filiales africaines trouve ses racines dans la marque « MOOV » déjà présente sur 50% du territoire du Groupe Maroc Telecom et qui illustre cette image forte de mouvement, de renouveau, de vie.

L’Ellipse :

Symbolise le dynamisme, l’une des valeurs fondatrices sur lesquelles repose la culture du Groupe Maroc Telecom dans tous les pays où il est acteur.

L’appellation MOOV vient conforter cet élan de dynamisme et de mouvement.

Les Losanges :

Évoquent l’univers digital et technologique dans lequel le groupe opère.

Les couleurs :

Le bleu, évoquant l’univers de la technologie et de l’innovation, le orange, symbole de l’énergie et du dynamisme, représente le soleil, la chaleur, la vitalité et la générosité africaine.

La signature :

C’est toute la promesse du Groupe Maroc Telecom.

Une signature historique, qui a du vécu et de la consistance, à travers les réalisations et les innovations de taille apportées par l’opérateur depuis plus de 20 ans. Et qui paradoxalement, reste définitivement actuelle à travers une promesse qui se renouvelle sans cesse : « Un monde nouveau vous appelle ». Le mot « appel » est défini ici au sens premier et universel de la communication ; celui de créer un lien, le lien vers ce monde nouveau et donc l’avenir dans tout ce qu’il apporte de nouveautés et de bénéfices technologiques comme sociétaux.