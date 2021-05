Moov Africa Gabon Telecom rend possible les transactions dans la zone CEMAC

Si depuis des années les usagers éprouvaient des difficultés à réaliser des transaction financière dans la zone de la Communauté des Etats d’Afrique centrale (CEMAC) c’est désormais un lointain souvenir. Et pour cause, grâce à un partenariat signé entre Moov Africa Gabon Telecom et le groupement Interbancaire Monétaire de l’Afrique Centrale (GIMAC) les détenteurs d’un compte Moov Money pourront désormais effectuer des transactions financières dans cette sous région.

Dénommé GIMAC PAY ce service disponible depuis mai 2021 sur Moov Money permet aux abonnés détenteurs de compte mobile money de réaliser leur transaction dans les différents pays de la sous région notamment le Cameroun, République centrafricaine, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad).

Pour en bénéficier, les clients devront à partir de leur compte Moov money accéder aux services GIMAC PAY via le code USSD *555*10#. Les services interopérables disponibles sont entre autres le transfert de compte mobile à compte mobile des autres opérateurs mobile money dans la Cemac; le transfert de compte mobile à compte bancaire; la recharge de carte bancaire depuis le compte mobile; le retrait sans carte (cartless) sur le réseau d’automates (GAB, TPE) du GIMAC .

Autres avantages de ce partenariat, la possibilité pour les usagers de procéder au paiement des biens et services dans le réseau Gimac; le paiement de facture, impôt et taxes; l’acceptation des paiements QR code pour le commerçant du réseau Moov Money et la réception des transferts Internationaux dans le compte mobile.

Un partenariat qui selon Moov Africa Gabon Telecom « permettra à l’ensemble de ses acteurs, d’inter-opérer dans un écosystème convergent carte bancaire, paiement mobile et transfert d’argent, d’une manière sécurisée et de fédérer aussi bien les canaux que les instruments de paiement ».

Cette innovation va aider au décloisonnement des transactions Mobiles Money et à l’interopérabilité entre tous les opérateurs mobiles et bancaires des pays CEMAC et ainsi favoriser une plus grande inclusion financière.