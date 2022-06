Moov Africa-Gabon Telecom: les inscriptions prolongées jusqu’au 15 juin 2022 !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Initiative couronnée de succès lors de sa première édition, le rendez-vous de boostage d’entrepreneurs dans le domaine des nouvelles technologies « Start-up Challenge » organisé par Moov Africa-Gabon Telecom est de retour. Pour cette deuxième édition, la phase d’inscription ouverte depuis le 10 mai dernier a été expressément prolongée au 15 juin prochain pour permettre aux retardataires d’y compétir.

Lancée depuis le 10 mai dernier, la phase d’inscription au prestigieux concours Start Up Challenge de Moov Africa-Gabon Telecom pour le compte de la deuxième édition devrait une fois de plus susciter un fort engouement chez les porteurs de projets d’avenir. Et pour cause, cette initiative du leader de la téléphonie mobile au Gabon,vise à soutenir l’innovation et mettre en lumière les talents prometteurs dans le secteur des nouvelles technologies.

Au terme des 3 phases de ce concours, à savoir : la phase d’inscription qui prendra fin le 15 juin 2022, la phase d’accompagnement au sacre final, les candidats bénéficieront de l’expertise des encadreurs afin que leurs idées innovantes se concrétisent en solutions pour les maux qui minent la société. Des projets d’envergure axés sur la santé au smart City voire gaming, les lauréats sont assurés d’être subventionnés et se créer un réseau de partenaires.

Pour ce faire, il est prévu la mise à disposition des startups au sein d’un espace d’incubation. Cerise sur le gâteau, les 3 lauréats se partageront la bagatelle somme de 20 millions FCFA à l’issue de la Grande finale nationale. Le champion national participera à la grande finale du groupe à Rabat (Maroc) avec les 10 vainqueurs nationaux. Postulez ici: http://startupchallenge.moov-africa.ga/

