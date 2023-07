Moov Africa Gabon Telecom : lancement la 2ème édition de E-league

Ecouter cet article Ecouter cet article

Moov Africa Gabon Telecom a procédé le samedi 15 juillet 2023 au lancement de la seconde édition du grand challenge E-league. Une compétition qui a pour objectif de réunir les meilleurs gamers du pays et qui s’affronteront du 24 au 29 juillet prochain lors de parties de jeux vidéo tels que FIFA 23, Street Fighters 5 ou Candy Crush Saga afin d’être sacrés champions.

C’est dans le cadre de sa fourniture de réseau mobile et connexion internet que Moov Africa Gabon Telecom a lancé cette compétition. Le leader de la téléphonie mobile se veut être une entreprise découvreuse de talents. Ainsi, du 24 au 29 juillet prochain, se tiendra la deuxième édition du grand challenge E-league. Une initiative avec pour but de dénicher les meilleurs gamers qui s’affronteront lors d’une finale, avec à la clé plusieurs lots à gagner.

La compétition adressée aux gameurs vivant sur le sol gabonais est une opportunité pour ces derniers de démontrer leur talent en matière de jeu vidéo, mais aussi de tester les meilleures capacités internet qu’offre Moov Africa Gabon Télécom depuis l’augmentation de son débit. Avec des jeux tels que jeux vidéos FIFA 23, Street Fighters 5 ou Candy Crush Saga.

Prévu pour la fin du mois de juillet, le tournoi devrait rassembler tous les meilleurs joueurs. Il faut dire que les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes. Pour postuler, il suffit d’envoyer vos coordonnées sur l’adresse suivante https://form.typeform.com/to/jcPaIFLC ou encore scanner le QR code se trouvant sur l’affiche publicitaire de ladite compétition. La date limite du dépôt de candidature est fixée pour le 23 juillet 2023.

1000 joueurs à la première édition

Rappelons qu’à la première édition du grand challenge E-league avait réuni plus de 1000 passionnés de jeux vidéo. Ces derniers se sont affrontés selon le format de la Champion’s League, c’est-à-dire quatre personnes par pool. À noter que les vainqueurs de cette compétition unique en son genre se sont partagés la coquette somme de 1 million de FCFA, des PS5 et PS4 et de nombreux autres lots surprise.

Pour consulter le règlement intérieur de E-league, allez à l’adresse suivante https://urlzs.com/HwaLp.