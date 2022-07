Moov Africa-Gabon Télécom: lancement de la 1ère édition du tournoi E-League

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce vendredi 15 juillet 2022 s’est déroulé dans la commune d’Akanda, le lancement de la 1ère édition du tournoi Moov Africa E-League organisé le leader du secteur des télécommunications par Moov Africa-Gabon Telecom. Une compétition qui a pour objectif de réunir les meilleurs gamers du pays et révéler les talents en matière de E-gaming au Gabon.

C’est en présence du Directeur des services de Moov Africa Gabon Télécom Patrick Mfouba, du président de l’Association des gamers du Gabon Ali Bouhamad que s’est déroulée cette cérémonie d’ouverture de ce grand challenge de jeu vidéo FIFA 2022. Un tournoi qui permettra aux gameurs gabonais de non seulement de démontrer leur talent en matière de jeu vidéo mais aussi de tester les meilleures capacités internet qu’offre Moov Africa Gabon Télécom depuis l’augmentation de son débit.

En effet, à travers ce challenge, le leader en fourniture d’accès internet très haut débit en Afrique centrale veut contribuer à l’élargissement de la communauté des gamers et donner une identité en termes de E-gaming.

Ainsi durant deux semaines, ce sont au total plus de 1000 passionnés de jeux vidéo qui s’affronteront selon le format de la Champion’s League c’est à dire 4 personnes par pool. A noter que les vainqueurs de cette compétition unique en son genre pourront se partager la coquette somme de 1 million de FCFA, des PS5 et PS4 et de nombreux autres lots surprise.

Geneviève Dewuno

