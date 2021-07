Moov Africa Gabon Télécom lance son programme d’investissement pour la couverture des axes routiers

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est au cours de la conférence de presse organisée ce vendredi 16 juillet 2021, à son siège social sise aux 9 étages que Moov Africa Gabon Télécom a procédé à la présentation du programme d’investissement pour la couverture des axes routiers. Un projet qui intervient conformément aux actions et engagements du leader de la téléphonie mobile au Gabon d’assurer une couverture maximale de tous le territoire national par les réseaux.

C’est en présence du président du conseil de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) Lin Mombo que l’annonce a été faite. En effet, Moov Africa Gabon Télécom, par la voix de son directeur général Abderrahim Koumaa, a annoncé le déploiement de son programme visant à couvrir l’ensemble du pays avec la technologie 3G/4G en plus de la 2G déjà présente.

Occasion pour le directeur général de la société de télécommunications de rappeler l’importance de cette vaste opération. « Gabon Télécom a mis en place un vaste programme d’investissement 2016-2021 de 269 milliards FCFA, dont 147 milliards pour l’investissement d’équipements et 122 milliards pour l’investissement de fonctionnement et de distribution pour que les populations se trouvant dans les zones reculées aient accès elles aussi aux différents services », a déclaré Abderrahim Koumaa. Des moyens colossaux qui ont permis une extension de la couverture GSM sur 514 sites et qui a classé l’opérateur comme le 1er à introduire la 4G en Afrique Centrale et tester la 5G.

A noter que le vaste programme de couverture de services s’étendra sur toutes les provinces avec de nombreuses caractéristiques. Il s’agit, notamment d’une offre Internet haut débit aux populations des axes et villages concernés et l’alimentation par des stations solaires qui présentent une énergie propre et respectueuse de l’environnement. Le programme d’investissement a été réalisé sur fonds propres d’un montant de 10 milliards de FCFA, qui permettra de couvrir de nombreux sites du pays entre 2021 et 2022.