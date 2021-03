Moov Africa Gabon Telecom lance le Startup Challenge 2021

C’est par le biais d’un communiqué que le leader du secteur des télécommunications Moov Africa-Gabon Telecom a annoncé le lancement du Startup Challenge, son programme dédié aux startups porteuses d’innovations technologiques dans les domaines de la santé, de l’éducation, du transport, de l’agriculture et même de l’environnement. Ainsi, c’est près de 30 projets qui seront retenus et devraient bénéficier de l’appui de l’opérateur pour cette année 2021.

Ce programme qui vise à soutenir des projets entrepreneuriaux innovants dans le domaine de la technologie, est destiné aux startups à très fort potentiel de développement qui bénéficieront de l’expertise, du financement et du réseau des partenaires de l’opérateur de téléphonie. Objectif: mener à bien leur projet d’innovation et renforcer l’ancrage du Gabon dans l’ère du digital.

Ainsi, le Start-up Challenge est ouvert aux porteurs de projets entrepreneuriaux dans 7 secteurs clés. Il s’agit entre autres de l’IOT (internet des objets), Health-Tech (solutions digitales pour la santé), l’Ed-Tech (solutions digitales pour l’éducation), l’Agri-Tech (solutions digitales pour l’agriculture), le Fin-Tech (solutions digitales pour le paiement mobile), le Smart city (solutions pour les villes intelligentes), ainsi que des solutions digitales pour le transport.

Pour y participer, les porteurs de projets sont invités à déposer leurs candidatures sur l’adresse « www.startupchallenge.moov-africa.ga », avant le 31 mars 2021 inclus. 30 startups vont être présélectionnées dans un premier temps pour poursuivre la compétition. À la suite d’un deuxième dépouillement 10 startups seront sélectionnées pour recevoir un accompagnement approfondi sur les volets juridique, marketing, digital, financier et sécurité. Les vainqueurs de ce challenge auront droit chacun à, un package incluant, 1 an d’abonnement haut débit internet, 1 an d’abonnement plateforme, 1 pack sécurité internet offerts par Moov Africa-Gabon Telecom.



Par ailleurs, au cours de la Grande finale du Startup challenge, un jury spécialisé va sélectionner les trois projets les plus intéressants et pertinents. Ceux-ci seront primés par des lots en numéraire d’une valeur globale de vingt millions de FCFA (20 000 000 FCFA), offerts par Moov Africa – Gabon Telecom, en partenariat avec BS Gabon et Huawei. A travers cette initiative, le leader des télécommunications au Gabon veut encourager et soutenir l’entrepreneuriat tout en renforçant son caractère d’entreprise citoyenne. Laquelle a placé au cœur de son action « l’innovation » technologique.