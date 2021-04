Moov Africa Gabon Télécom lance la solution de paiement TPE PayXpress NFC

Moov Africa Gabon Télécom, leader de la téléphonie Mobile au Gabon, en conformité avec les directives du ministère de la Communication et de l’Economie numérique, vient de mettre sur le marché une solution de paiement marchande sans contact supportant la technologie NFC (Communication en champ proche). Il s’agit d’un Terminal de paiement électronique (TPE) PayXpress mis en place pour favoriser les transactions financières et limiter les contacts physiques dans un contexte sanitaire toujours impacté par l’épidémie de la Covid-19.

PayXpress est une solution basée sur un Terminal de paiement électronique (TPE) dernière génération tournant sous le système Android, qui permet à un marchand de solliciter des paiements sans contact à travers une application préinstallée. En plus du support de la technologie NFC permettant un échange sans contact, l’innovation du TPE PayXpress réside également dans la garantie d’un temps de transaction allant de 10 à 20 secondes à travers la mise en place d’un parcours client original même sans l’utilisation de la NFC.

En effet, même en disposant uniquement d’un téléphone basique, le client n’aura qu’à valider la transaction d’achat sur un message PUSH qui s’affiche sur son écran avec son code PIN Moov Money. C’est le marchand qui initie la transaction à travers le TPE en saisissant uniquement le numéro de téléphone et le montant de l’achat. L’utilisation de la NFC affranchit quant à elle le marchand de la saisie du numéro du client, puisque le TPE et le smartphone du client communiquent déjà à travers cette technologie.

Depuis l’arrivée de la Covid-19, les services interopérables sans contact n’ont jamais été aussi sollicités. Fort de ce constat, Moov Africa Gabon Télécom a souhaité mettre les petits plats dans les grands afin d’améliorer l’expérience des consommateurs gabonais tout en respectant les mesures barrières à la Covid-19. « Ce lancement s’aligne parfaitement avec les orientations stratégiques des hautes autorités du Gabon prônant l’inclusion financière comme priorité absolue du contexte actuel », a indiqué Abderrahim Koumaa, directeur général de Moov Africa Gabon Telecom.

Pour les premiers utilisateurs de cette solution, le TPE PayXpress est une innovation qui propose un éventail beaucoup plus large de services. Le directeur de Prix Import sise au Camp de Police par exemple, Bassam Azzi, s’est dit totalement satisfait de l’introduction de cette solution à la clientèle du supermarché depuis le début de ce mois d’avril. « Le TPE PayXpress vient non seulement enrichir les moyens de paiement électroniques dans notre magasin, mais aussi permet un gain de temps considérable nous facilitant ainsi la gestion de la file d’attente au niveau des guichets. Côté Back-office, le TPE permet une traçabilité parfaite de l’activité de la journée en produisant un reporting détaillé et fiable », s’est-il réjoui.