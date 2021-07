Moov Africa Gabon Telecom inaugure son agence de Moanda

Ecouter cet article Ecouter cet article

Moov Africa – Gabon Telecom, leader de la téléphonie mobile dans notre pays a inauguré, le lundi 12 Juillet 2021, une nouvelle agence commerciale à Moanda, chef-lieu du département de Lemboumbi-Leyousa dans la province du Haut-Ogooué. Dénommé « Nouvelle génération », cet espace de vente et de conseil flambant neuf aux standards modernes répond à la politique d’extension de l’opérateur économique avec pour finalité d’être plus proche de sa clientèle.

C’est en présence des plus hautes autorités administratives de la ville de Moanda au nombre desquelles Jacques Denis Tsanga, Bernard Moulonda et Leod Paul Batolo respectivement Gouverneur de la province du Haut Ogooué, Maire de la commune de Moanda et Directeur Général de Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog), que s’est tenue la cérémonie d’inauguration de la nouvelle agence commerciale de Moov Africa – Gabon Telecom. Sise en plein centre-ville de Moanda précisément au quartier dit « Aux oiseaux ». Ladite agence ambitionne de rapprocher davantage la clientèle de leur compagnie de téléphonie favorite.

Une initiative louable qui s’inscrit dans le cadre de la politique de renouvellement et d’extension de réseau initiée par le leader des télécommunications au Gabon. Prenant la parole pour son allocution de circonstance, le premier magistrat de la ville de Moanda n’a pas caché son plaisir de bénéficier d’une agence moderne adaptée aux exigences de notre temps. « La ville de Moanda se réjouit de voir installée cette nouvelle agence géographiquement bien située », a indiqué Bernard Moulonda. Occasion pour le premier responsable de Moov Africa – Gabon Telecom de rappeler les enjeux autour de ce déploiement dans l’intérieur du pays.



« L’inauguration de cette agence vient confirmer la volonté de Moov Africa – Gabon Telecom d’offrir le meilleur à sa clientèle. Des conditions d’accueil, un système de gestion de file d’attente, un design du mobilier. Tout est en conformité avec son engagement auprès de sa clientèle », a souligné Abderrahim Koumaa. L’Expérience client étant optimisée, les populations pourront dorénavant bénéficier des offres Fixe, Mobile, Internet et Mobile money dénommée « Moov Money » et ce, à proximité de leurs demeures. Il est judicieux de préciser qu’une agence « Nouvelle génération » avait déjà été implantée à Libreville.