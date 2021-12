Moov Africa Gabon Telecom en père noël à SOS mwana et à la Maison de l’espérance

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce jeudi 23 décembre 2021, une délégation du Moov Africa Gabon Telecom a, dans un élan humanitaire et de solidarité, procédé à la remise d’un important dons en vivres mais également de cadeaux de tous types permettant aux pensionnaires des foyers d’accueil SOS mwana et la Maison de l’espérance de passer un agréable Noël. Occasion pour son Directeur général Zouheir Jorio, de rappeler à ces jeunes orphelins l’intérêt que la société citoyenne leur porte et le rôle des études.

Partager de l’amour, c’est sans doute la noble ambition qui a animé les équipes de Moov Africa Gabon Telecom lors de cette journée dédiée à l’action sociale et solidaire envers les plus nécessiteux. Pour cette fois, Zouheir Jorio, Directeur général de ladite société et ses collaborateurs ont mis le cap vers les orphelinats recensés dans la capitale politique de notre pays, Libreville. En effet, les agents du leader de la téléphonie mobile se sont rendus, les mains pleines de dons en vivres et de cadeaux, à SOS Mwana sise dans le 3ème arrondissement de la commune de Libreville.

Photo de famille entre le Directeur Général de Moov Africa Gabon Telecom Zouheir Jorio, ses collaborateurs et les responsables de l’orphelinat SOS Mwana

Accueilli avec faste par l’ensemble des pensionnaires qui n’ont pas hésité à entonner des chansons, le premier responsable de Moov Africa Gabon Telecom a eu du mal à masquer ses émotions. Dans la foulée, Père Jean Pierre Kape, responsable dudit orphelinat, a salué l’initiative de l’opérateur économique qu’il a assimilé au « Jésus » de ces enfants en difficultés en ces temps de fête de nativité. Une marque d’estime qui n’a pas laissé indifférent Zouheir Jorio. « Je vous souhaite à tous et à toutes, la santé, le succès dans les études. C’est une obligation citoyenne d’être à votre chevet », a indiqué le Directeur général de Moov Africa Gabon Telecom.

Partie sur les acclamations des bénéficiaires, la délégation de Moov Africa Gabon Telecom a été également accueillie dans la même ambiance au quartier Soduco dans le 5ème arrondissement de Libreville où est située la Maison de l’Espérance. Un structure d’accueil qui encadre des dizaines d’enfants sans famille propre. Une réalité que ces jeunes gens ont décidé de surpasser par l’espoir et l’amour pour le prochain tel que rappelé par Élie, un étudiant accueilli dans ledit centre à l’âge de 9 ans. En réaction, Zouheir Jorio a loué la bravoure des pensionnaires tous scolarisés.



À ce propos, le Directeur général de Moov Africa Gabon Telecom a annoncé un accompagnement permanent pour ce qui est des études. « Tous ceux qui passent le brevet et le baccalauréat, à compter d’aujourd’hui et pour les années à venir, auront des prix pour leur réussite. Une façon de les motiver car il ne faudrait pas que tous les efforts consentis par les encadreurs de l’orphelinat soient réduits à néant. J’espère que cela vous motivera davantage », a-t-il conclu. Cette promesse a également été faite à SOS mwana où les 3 bacheliers, les 3 brevetés et les 4 admis au concours d’entrée en 6ème recevront des encouragements dans les tout prochains jours, démontrant une fois de plus qu’elle est une société citoyenne.