Moov Africa Gabon Telecom dévoile les 10 finalistes du Start Up Challenge 2022

Lancée en mai dernier, la 2ème édition du Start Up Challenge par Moov Africa-Gabon Telecom tire peu à peu à sa fin. En effet, le 15 juillet dernier, le leader du secteur des télécommunications a dévoilé la liste de 10 finalistes dans laquelle seront tirés les trois meilleurs projets porteurs d’innovations.

C’est au terme d’un processus mené par le le jury, composé d’experts de la Société nationale d’incubation numérique du Gabon et de Moov Africa-Gabon Telecom, la présélection les 10 startups à très fort potentiel de développement à été faite. Des structures qui participeront à la suite de ce challenge qui vise à soutenir des projets entrepreneuriaux innovants dans le domaine de la technologie.

« Ces 10 startups vont bénéficier d’un accompagnement de 6 semaines par Moov Africa-Gabon Telecom et son partenaire SING, afin de les faire monter en compétence et leur permettre de renforcer leurs capacités », indique le communiqué publié dans L’union du 15 juillet. Il faut souligner qu’à l’issue de la grande finale nationale les trois meilleurs projets porteurs d’innovations qui seront primés par l’octroi d’une enveloppe de 20 millions de francs CFA

A noter que les 10 finalistes du Start Up Challenge 2022 sont Allo Marie (digitalisation des services des mairies), Auxilium (application pour services d’urgence Samu, pompiers et police), Ekena (vente de billets en ligne), E Pharma (aide à la gestion des stocks des pharmacies et à la vente en ligne), G Store Music (vente de contenus culturels en ligne), Le Visiteur Booking (plateforme de réservation des hôtels et sites touristiques au Gabon), Nenga (plateforme de cours et contenus locaux), Online Census (plateforme de recensement en ligne), Orema (module pour rendre les compteurs Edan “Smart“) et Suuhma (marketplace).

