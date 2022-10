Moov Africa Gabon Télécom: clap de fin pour la 2ème édition du Start Up challenge

Ecouter cet article Ecouter cet article

Lancée en mai dernier, la 2ème édition du Start Up Challenge par Moov Africa-Gabon Telecom a connu son épilogue ce jeudi 27 octobre 2022. Après des ateliers durant lesquels les participants ont défendu leur projet, c’est… qui ont su tirer leur épingle du jeu et se hisser aux plus hautes marches du podium.

C’est en présence de plusieurs officiels notamment le ministre de l’Économie numérique, Jean-Pierre Doukaga Kassa, de l’ambassadeur du Maroc au Gabon, Abdellah Sbihi, de Yannick Ebibie, Directeur général de la Société d’incubation numérique du Gabon (SING), de Lin Mombo, président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), que Zouheir Jorio, Directeur général de Moov Africa Gabon Telecom, a procédé à la remise de prix aux lauréats de la 2ème édition du Startup Challenge. Il s’agit de 3 des 10 initiatives privées retenues lors de cette finale qui a eu pour critère l’excellence.

A noter que les 10 finalistes du Start Up Challenge 2022 sont Allô Mairie (digitalisation des services des mairies), Auxilium (application pour services d’urgence Samu, pompiers et police), Ekena (vente de billets en ligne), E-Pharma (aide à la gestion des stocks des pharmacies et à la vente en ligne), G-Store Music (vente de contenus culturels en ligne), Le Visiteur Booking (plateforme de réservation des hôtels et sites touristiques au Gabon), Nenga (plateforme de cours et contenus locaux), Online Census (plateforme de recensement en ligne), Orema (module pour rendre les compteurs Edan “Smart“) et Suuhma (marketplace).

Occasion pour le premier responsable du leader de la téléphonie mobile de rappeler l’intérêt dudit projet. « Ce programme vise à offrir des vraies et concrètes opportunités aux jeunes porteurs de projets novateurs pour le Gabon et à favoriser un ensemble de rencontres et d’échanges. Le startup challenge ambitionne de valoriser le talent gabonais et d’en faire un levier de croissance et de création d’emplois. C’est une occasion pour Moov Africa Gabon Télécom d’apporter une brique supplémentaire à l’édifice et de contribuer avec son savoir-faire à l’émergence de solutions technologiques utiles à la société gabonaise ainsi qu’à l’ancrage du Gabon dans l’ère du numérique », a déclaré Zouheir Jorio.



Le premier prix a été décroché par Birane Ndiaye concepteur d’Orema. Cette solution est une application mobile qui permet de gérer à distance, à partir de son smartphone, le compteur prépayé Edan. Concrètement, l’utilisateur a la possibilité de consulter son solde, de recharger son compte et de surveiller en temps réel sa consommation d’énergie. Le podium est complété par « G-Store Music » et « Auxilium », deux autres applications dédiées à la vente de musique et le booking des artistes et la mise en relation entre les particuliers et les services d’urgence notamment, le Samu, les pompiers et la police.