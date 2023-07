Moov Africa E-League : pluie de cadeaux pour les vainqueurs de la 2ème édition

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le samedi 29 juillet 2023, la deuxième édition de la E-League de Moov Africa Gabon Telecom s’est achevée après deux semaines de compétition. Les vainqueurs des trois tournois, FIFA 2023, Street fighter 5 et Candy Crush Saga, ont reçu chacun leurs lots constitués de jeux électroniques et d’enveloppes de différents montants.

Les vainqueurs de la deuxième édition de la E-League Moov sont désormais connus. Après deux semaines de compétition âprement discutées, Moov Africa Gabon Telecom a une fois de plus tenu à honorer ses abonnés qui ont rivalisé de talents autour de tournois de jeux électroniques.

PS5, enveloppes et trophées pour les 3 premiers de chaque tournoi

Après les phases préliminaires et éliminatoires, les compétiteurs de la E-League Moov Africa Gabon Telecom se sont retrouvés ce samedi 29 juillet pour déterminer les différents vainqueurs. « C’est au total 2000 inscriptions que nous avons enregistrées pour cette deuxième édition, 500 joueurs de plus que l’année dernière, un engouement qui nous prouve que nous sommes sur la bonne voie », a indiqué Léa Seky Olouna, responsable communication.

Au FIFA5, Kasso Gho a terminé sur la plus haute marche du podium, devant David et Alex. Étiennette, Levy et Diana sont les finalistes de Candy Crush; Dady, Geoneo et Sobenga ont su arriver sur les 3 marches du podium au Street fighter 5. « C’est une joie pour moi d’avoir participé à cette compétition qui j’espère va revenir l’année prochaine », a déclaré un participant.

Créer une émulation chez les jeunes talents en E-Game

Une PS5, des montants entre 100 et 150 milles FCFA, des trophées et plusieurs lots surprises ont été distribués aux différents finalistes. Pour la représentante de Moov Africa Gabon Telecom, il s’agit notamment de créer des émulations auprès des jeunes et des abonnés en particulier.

« Nous sommes à notre deuxième édition. Notre ambition est également d’occuper les jeunes en cette période de vacances », a indiqué la responsable en communication. Entreprise citoyenne, Moov Africa Gabon Telecom tient à demeurer numéro 1 dans les ménages et auprès de ses abonnés. Elle entend continuer à offrir toujours une meilleure expérience et pratiquer les meilleurs tarifs du marché.