«Mon Amour», le nouveau single de Miss Horlane dans les bacs

L’artiste Miss Horlane a livré un nouveau single intitulé « Mon Amour » le dimanche 15 mai 2022. Dans un style R&B et Afrobeat, la chanteuse gabonaise rend une ode à l’amour dans un savant mélange entre le français et la langue omyènè pour le bonheur de ses « djigueurs et djigueuses ».

Poulain de l’écurie Mabiti Concept sous la direction de Gallo Management, Miss Horlane est sans aucun doute une des belles surprises de l’année 2022 en musique. D’ailleurs, la jeune artiste semble déterminée à se frayer un chemin dans le showbiz gabonais en usant de son outil suprême : sa voix.

À cet effet, la mère des « djigueurs » a livré sa suave coloration musicale titrée « Mon Amour » le 15 mai 2022. Mise en ligne dans la plateforme de diffusion de musique et de vidéo YouTube, la chanson cumule, à ce jour, un peu plus de 1300 vues. Une véritable douceur agrémentée par une sonorité envoûtante.

Le tout dans un genre hybride RnB/Afrobeat. Loveuse, Miss Horlane y révèle ses sentiments. « C’est mon amour je l’aime c’est mon bébé…malgré les problèmes le couple c’est nous deux ». Avant d’y adjoindre quelques mots en langue omyènè pour concocter un met auditif qui devrait plaire à plus d’un.



Pour information, Tchinga Missono Horlane alias Miss Horlane est née le 17 novembre 1999 à Libreville. Elle est artiste de R&B et Afrobeat d’origine gabonaise. Elle est l’auteur du titre « Mokobé » sorti en 2020. Elle est également ambassadrice de la marque « Big Bokayéh ! » de l’homme d’affaires franco-gabonais Floriano Diecko.

Esther Kengue