Mode: les lauréats du concours Edydygabon désormais connus

Le concours de mannéquinat Edydygabon a connu son épilogue ce jeudi 7 juillet 2022 à l’Institut français du Gabon. Pour cette 3ème édition, ce sont au total 12 jeunes filles et 12 garçons qui ont compéti et se sont fait distinguer sur l’harmonisation du corps, le look, le comportement et l’applaudimètre sous le regard des membres du jury.

C’est devant des passionnés de mode, des stylistes de renom et un parterre de journalistes que s’est déroulée cette finale du concours de mannéquinat Edydygabon. Une compétition de mode qui a vu la participation de 12 jeunes filles et 12 garçons qui ont compétitionné afin de se faire distinguer sur l’harmonisation du corps, le look, le comportement et l’applaudimètre devant le jury.

En effet, le concours Edydygabon vise à rechercher les nouveaux visages du mannequinat en terre gabonaise, permettre aux passionnés de mode d’avoir une plateforme d’expression, mettre en lumière les top model sur la scène africaine et internationale. Elle met également en lumière d’autres professions tournant autour du mannequinat telles que la coiffure, le maquillage, la photographie ou la couture.

A l’issue des présélections avec plus de 230 postulants au départ et 24 finalistes c’est la jeune Abigaelle Akoumaveme âgé de 15 ans qui a su tirer son épingle du jeu et Ruben Atoundou âgé de 26 ans chez les garçons. Il faut souligner que les deux lauréats pourront défendre les couleurs du pays sur la scène africaine et même internationale.

Au terme de la cérémonie Brice Nteme Nze co-organisateur n’a pas hésité à remercier les candidats qui ont fait preuve de bravoure tout au long de la compétition mais aussi les différentes personnes qui ont contribué à la réussite de cet événement. Le rendez-vous a été pris pour la 4ème édition.

