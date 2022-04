Moanda: vers la création d’une miellerie grâce à un financement de la Comilog

Ecouter cet article Ecouter cet article

La Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) annonce qu’elle va cofinancer avec l’Etat gabonais la construction d’une miellerie et la fourniture de matériels d’apiculture en faveur des habitants du regroupement des villages de Djoutou, dans la province du Haut-Ogooué.

Une miellerie est en quelque sorte une petite usine de l’apiculteur. Pour un professionnel, elle est représentée par des matériels performants et sophistiqués qui permettent de travailler efficacement les produits de la ruche. C’est dans la miellerie qu’on extrait le miel de la ruche, conçu par les abeilles, la cire et la propolis, ou encore la gelée royale.

S’appuyant sur les traditions et les savoir-faire locaux en matière d’apiculture, ce projet de création d’une miellerie dans le Haut-Ogooué va bénéficier d’un appui technique de l’Organisation des Nations-unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO). Selon Comilog, la commercialisation du miel issu de cette usine devrait permettre la création d’emplois locaux et le développement d’un cercle vertueux d’autonomisation des communautés rurales.

La Compagnie minière de l’Ogooué veut renforcer son engagement à soutenir le développement des activités génératrices de revenus (AGR) dans la province du Haut-Ogooué, conformément à sa politique sociale de l’entreprise (RSE). Les travaux de construction de la miellerie, sur le modèle du dispensaire de Nguiassono (en briques hydraform), seront lancés « sous peu », à en croire Comilog.