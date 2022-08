Moanda: Tamarah Moutotekema et Ariane Akeret partagent leurs expériences avec les apprenants du Fablab

Ecouter cet article Ecouter cet article

Inauguré en mai dernier, le Fablab Moanda financé par la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) a accueilli, le jeudi 11 août 2022, Yannick Ebibie Nze, le directeur général de la Société d’incubation numérique du Gabon (SING). Ce dernier, accompagné de Tamarah Moutotekema et Ariane Akeret deux entrepreneures gabonaises dans le secteur du numérique ont partagé leurs expériences avec les apprenants.

Au cours de cette visite guidée, Yannick Ebibie Nze a pu découvrir les coulisses du Fablab Moanda, les équipements de pointe disponibles au sein du laboratoire et apprécié les acquis des 22 apprenants à travers les différentes réalisations. Notamment, la plateforme d’e-commerce, site web, application mobile d’assistant vocal, détecteurs de lumière mais également de mouvement. Occasion pour ce dernier de décliner la raison d’être de la SING qui est celle de « faire émerger des champions nationaux dans le secteur du numérique à l’échelle du continent ». Non sans proposer un accompagnement pour booster le développement de ce laboratoire, le premier du Gabon.



Quant à Tamarah Moutotekema et Ariane Akeret, ayant fait leur chemin dans le numérique, elles se sont relayées pour partager leurs expériences et tips concrets avec les apprenants. Elles n’ont pas manqué d’évoquer des possibilités de collaboration avec leurs startups. Pour la Comilog, l’approche pédagogique du Fablab Moanda se démarque des méthodes d’enseignement classiques. Celles-ci privilégient la pratique et l’expérimentation, avec pour vocation de favoriser le développement gratuit des compétences numériques chez les jeunes résidant dans la localité de 15 à 40 ans à travers des cursus de formation allant de 3 à 9 mois.