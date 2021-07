Moanda: Moov Africa Gabon Telecom au chevet de l’orphelinat Arche du salut

Ecouter cet article Ecouter cet article

Moov Africa Gabon Telecom a procédé à la remise d’un don de vivres et de kits sanitaires ce lundi 12 juillet 2021 aux pensionnaires de l’orphelinat « l’Arche du salut » à Moanda. Une action sociale et solidaire qui s’est tenue dans le cadre d’une tournée effectuée par le directeur général du leader de la téléphonie mobile au Gabon, Abderrahim Koumaa dans le Haut-Ogooué.

En visite dans la province du Haut-Ogooué, dans le cadre de l’inauguration d’une nouvelle agence commerciale à Moanda, la ville minière, Abderrahim Koumaa, directeur général de Moov Africa Gabon Télécom, a tenu à rencontrer les pensionnaires de l’orphelinat l’Arche du salut. Une rencontre qui s’est surtout soldée par une remise de don afin de leur témoigner leur compassion et leur soutien.

Le don a été essentiellement composé de plusieurs cartons alimentaires, de produits hygiéniques et kits sanitaires afin de venir en aide aux orphelins en cette période qui reste encore dominée par la pandémie de covid-19. Un geste qui s’inscrit dans la politique d’actions sociétales de l’entreprise. « Moov Africa Gabon Telecom s’est engagée depuis plusieurs années à venir en aide aux populations vulnérables. Ce geste vise non seulement à soutenir ces orphelinats face à la pandémie mais également à aider à améliorer leur quotidien. Nous sommes heureux d’apporter notre contribution pour pouvoir donner de la joie aux orphelins et aux plus démunis », a déclaré Abderrahim Koumaa.

Le responsable de l’orphelinat l’Arche du salut, M. Blanchard, a pour sa part, témoigné sa gratitude à Moov Africa Gabon Télécom, en précisant que ce geste soulagera leurs peines et contribuera à améliorer le quotidien de ces enfants.