Moanda: livraison de la 1ère phase des travaux de rénovation de l’éclairage public financé par la Comilog 

C’est dans la nuit du mardi 24 mai dernier que le chef d’antenne provincial du Conseil National de l’Eau et de l’Electricité (CNEE) et les équipes de la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) ont procédé à la réception de la première phase du chantier de rénovation du réseau d’éclairage public dans la ville de Moanda et ses environs. Une action qui s’inscrit dans la volonté de la filiale du géant français Eramet de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations.

Entamée récemment dans les communes voisines de Mounana et Bakoumba, la vaste opération de rénovation du réseau d’éclairage public financée par la Comilog et l’État gabonais se poursuit dans la commune de Moanda. C’est donc dans l’optique de s’imprégner de l’état d’avancement des travaux qu’une délégation composée des responsables de la CNEE, de la Comilog, de la Société d’energie et d’eau du Gabon (SEEG) et et des techniciens de l’entreprise adjudicataire, Betech ont effectué une visite d’inspection desdits travaux.

Ces travaux, qui ont duré près de 2 mois, ont consisté au remplacement de 365 luminaires ainsi que la mise en conformité de 10 coffrets électriques. « Des quartiers Leyima à Lekolo 1 & 2 en passant par l’axe gare routière – carrefour Saint-Dominique, Belle vue 2 et Moanda 3, les populations pourront désormais circuler en toute quiétude », indique la Comilog.

Une action qu’entend poursuivre l’entreprise minière puisqu’une deuxième phase des travaux qui concerne l’ensemble des axes dépourvus de lampadaires fonctionnels, est prévue démarrer la semaine prochaine. Il s’agira de réhabiliter 365 lampadaires et 12 coffrets électriques recensés.

En sus de la rénovation de l’ensemble du parc électrique urbain, il est également prévu d’installer 575 panneaux solaires sur l’ensemble de la ville courant 2022.

Des opérations du même type ont également été engagées dans les villages de Mouyabi et Djoutou avec la réhabilitation de 24 lampadaires et 2 coffrets électriques ainsi que l’implantation progressive de 25 panneaux solaires.