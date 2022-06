Moanda: les meilleurs élèves récompensés par Comilog

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le samedi 4 mai 2022, les meilleurs élèves de la commune de Moanda dans la province du Haut-Ogooué ont reçu des prix visant à récompenser leurs efforts en cette fin d’année académique 2021/2022. Une initiative de la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) qui rentre dans le cadre de l’engagement sociétal de cette dernière visant à accompagner les jeunes et être un soutien au gouvernement, lequel a placé la jeunesse au centre de ses actions.

Entreprise citoyenne engagée dans la formation et l’éducation de la jeunesse gabonaise depuis plusieurs décennies, la Comilog a récompensé le samedi 4 mai dernier, 100 élèves des lycées publics et de confessions religieuses de Moanda. Ces derniers ont obtenu les meilleures moyennes dans leurs établissements respectifs au cours de cette année académique. Une cérémonie qui s’est faite en présence de plusieurs officiels notamment le ministre de la Pêche et de l’Economie Maritime, du gouverneur de la province, du maire de la commune, du préfet du département, de l’ADG Comilog, des responsables des 7 établissements et des parents d’élèves.

La cérémonie qui intervient 3 ans après celle de 2019, marque toute l’importance que Comilog accorde à l’éducation. « En vous remettant ses prix aujourd’hui, notre intention n’est pas seulement de vous récompenser mais aussi et surtout de vous encourager. C’est la raison pour laquelle je vous exhorte à persévérer dans l’effort à prendre vos études au sérieux de manière à ce que vous puissiez compter dans le Gabon de demain. En vous illustrant de cette manière positive, vous servez non seulement d’exemples aux autres jeunes de la localité mais du Gabon tout entier et vous venez de cette manière montrer que la jeunesse de notre pays est capable aussi du meilleur » a déclaré Leod Paul Batolo, l’administrateur directeur général de la Comilog.

D’un coût total de 15 millions FCFA, les dons reçus par les 100 sont composés d’importants lots de matériel didactique et manuels scolaires, pour magnifier leurs efforts dont les performances varient entre 12 et 17/20. Pour leur part, les autorités administratives ont pour leur part exprimé leur satisfecit face à cet acte citoyen de la Comilog qui honore la jeunesse moandaise. Un acte qui, espérons-le, motivera d’autres élèves afin de toujours relever le niveau scolaire des établissements de la localité.